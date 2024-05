Juan Carlos Quiroga Moyano es el actual presidente del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de San Juan. Pero también su nombre viene cobrando importancia porque desde el uñaquismo lo ponderan como un posible candidato a presidente del Partido Justicialista (PJ) local. En su paso por el Café de la Política (programa que se emite de lunes a viernes de 10 a 11 por Huarpe TV, y por el 19.2 del TDA, Twitch y Kick), marcó un límite al próximo político que dirija el justicialismo en la provincia: “Que no se ponga el saco de candidato”.

En medio del proceso electoral en el PJ local, en el cual el lema principal es conformar una lista unidad y evitar las internas, empiezan a surgir los primeros "lineamientos" para el próximo presidente. Para Quiroga Moyano, “tener aspiraciones” está bien, pero que esto no significa que sea trampolín para ser candidato.

Publicidad

“Siempre lo he dicho, no hay que ponerse el saco ya. Quizá a algunos les interese la interna porque están pensando que porque ganen ya son los próximos candidatos a diputado nacional o a gobernador. Si vamos por ahí, ¿qué queda para los que se quedan afuera? El que tenga expectativas o que no le toque ser presidente del partido, dice ‘uh para qué voy a trabajar’. Yo creo que no se tiene que poner el saco”, manifestó el diputado provincial.