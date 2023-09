El Sindicato de Químicos denunció este sábado que la empresa Órica Argentina SA despidió de forma ilegal a dos trabajadores por hacer paro. La medida de fuerza fue el viernes 1 de septiembre y este sábado llegó el telegrama de despido a dos de los 16 empleados que se manifestaron en la mina Veladero.

La empresa contratista minera es la que ofrece servicio de voladuras y manejo de explosivos, tiene una planta de fabricación y también trabaja en el campamento de alta montaña. Fueron los 16 trabajadores que se encontraban en Veladero quienes luego del almuerzo y hasta las 19 hicieron un paro, que según el sindicato tenía autorización de la subsecretaría de trabajo.

"Fue un paro legal, con aviso en el tiempo adecuado, que además se hizo después de las voladuras del día para no comprometer el trabajo en la mina", explicó Mario García, secretario tesorero del gremio a DIARIO HUARPE. A pesar de esto, dijo, este mismo sábado llegó a la casa de dos de los trabajadores un telegrama de despido con causa, por el paro que realizaron.

De esta manera, el reclamo por falta de pago de horas extras, los recargos de fin de semana y pago de rotación, se convirtió en uno para que reincorporen los dos trabajadores. Según dijo García, siguen en asamblea y no descartan el próximo lunes retomar medidas de fuerza.

Todo el grupo de trabajadores fue bajado de la mina por decisión de Órica Argentina, pero el resto no recibió sanciones hasta el momento. Lo más grave, explicó el sindicalista, es que el paro estaba legalmente establecido a través de Trabajo, por lo que la empresa estaría incurriendo en una falta.

"Veníamos con este tema de larga data, lo tratamos a través del ministerio de Minería, de la Subsecretaría de trabajo, pero la empresa no quiere recibir el arbitraje", explicó García. Incluso no hicieron paro en la planta de fabricación porque entendía que podía ser complicado para la línea de producción, ya que ahí se fabrican los explosivos y es un trabajo más delicado.

A los reclamos el sindicato sumó que Órica no cumpliría con la normativa de trabajadores extranjeros, que dice que no pueden superar el 10%. Ahora, dijo, reclamarán por todos estos problemas sumados a los despidos que aseguran que no son legales y no descartan movilizarse el próximo lunes.