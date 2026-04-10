Pasos para obtener un pan de sándwich profesional en tu propia cocina

La elaboración de ciabattas se ha convertido en una tendencia para quienes buscan sándwiches de calidad superior. Según los especialistas, "Hacer pan en casa es volver a lo esencial, recuperando no solo la ventaja de lo casero en economía, sino también la experiencia, que nos invita a disfrutar del contacto con la masa, las esperas y el horneado como en un ritual".

La base de esta preparación requiere quinientos gramos de harina tres ceros, trescientos cincuenta centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente, tres gramos de levadura seca, dos cucharaditas de sal y medio vaso de aceite de oliva para el manejo de la masa.

El proceso inicia con un pre-fermento mezclando la mitad del agua con la levadura y la mitad de la harina, dejando reposar quince minutos protegido de la luz. Luego se integra el resto de los componentes en otro recipiente para formar una masa que resultará húmeda y pegajosa.

Se aplica la técnica francesa de amasado, que consiste en estirar, plegar y golpear la masa contra la superficie durante diez a quince minutos sobre una mesa aceitada. Este producto "es un pan que abraza la filosofía de la cocina 'lenta' (slow) donde cada etapa importa y el sabor se construye con paciencia, a contramano de lo rápido y urgente de la vida diaria".

Tras un primer levado de tres horas a temperatura ambiente o doce horas en la heladera para intensificar el gusto, la masa debe duplicar su volumen y llenarse de burbujas. En este punto se pueden añadir aceitunas en rodajas o semillas mediante pliegues suaves antes de cortar piezas rectangulares.

Luego de un segundo reposo de dos horas o hasta que las piezas se vean infladas, el horneado se realiza a fuego máximo por diez minutos y se finaliza a temperatura media por otros quince hasta lograr una corteza dorada. Como reflexión final sobre la espera necesaria en esta receta, se destaca que "Hacerla lleva tiempo, sí. Pero en ese tiempo está el secreto. Porque en la cocina casera, lo bueno no se apura".