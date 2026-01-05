La 31ª edición de los Critics Choice Awards se llevó a cabo en The Barker Hangar, Santa Mónica, funcionando como el primer gran termómetro rumbo a los Oscar. La gran protagonista de la noche en cine fue “Una batalla tras otra”, que se adjudicó el premio a Mejor película, además de otorgarle a Paul Thomas Anderson las estatuillas por Mejor dirección y Mejor guion adaptado.

En las categorías de actuación, Timothée Chalamet se impuso como Mejor actor por su labor en Marty Supreme, mientras que Jessie Buckley obtuvo el premio a Mejor actriz por Hamnet. Los reconocimientos de reparto fueron para Jacob Elordi por Frankenstein y Amy Madigan por Weapons. En el plano internacional, la película argentina “Belén” estuvo nominada, pero el galardón a Mejor Película Internacional quedó en manos de “The Secret Agent”.

La televisión tuvo como principales ganadoras a “The Pitt” en drama, “The Studio” en comedia y “Adolescence” como mejor serie limitada. Los premios a mejores protagonistas de drama fueron para Noah Wyle y Rhea Seehorn, mientras que en comedia destacaron Seth Rogen y Jean Smart. Asimismo, Stephen Graham fue reconocido como mejor actor de serie limitada por su trabajo en Adolescencia.

En otros rubros, “The Naked Gun” ganó como mejor comedia y “KPop Demon Hunters” triunfó en película de animación y mejor canción original por “Golden”. Por el lado técnico, “Frankenstein” se destacó en diseño de producción, vestuario y maquillaje, mientras que “F1” se llevó los premios de montaje y sonido. Finalmente, “Avatar: Fire and Ash” fue premiada por sus efectos visuales. Las fuentes proporcionadas no contienen declaraciones directas de los protagonistas.