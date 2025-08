En una embestida frontal, el referente mileista en San Juan, José Peluc, dijo en el Café de la Política que sin distinción a todos los nombres del peronismo local, todos están vinculados con la “corrupción, el despilfarro y el desgobierno de los últimos 30 o 40 años". Las declaraciones, que se dan en un contexto de definiciones políticas de cara a las próximas elecciones, apuntan directamente a figuras históricas del partido y buscan diferenciarse radicalmente de lo que considera el “pasado” de la provincia.

Peluc manifestó que no le asusta ningún nombre en particular que pueda encabezar una lista justicialista. “No hay un nombre en especial que me asuste ni nada por el estilo. Todos ellos son el pasado. Todos ellos, del más conocido al menos”, sentenció, dejando en claro que para él la identidad de la persona es irrelevante frente a la representación que encarnan. El libertario no hizo distinciones entre los líderes históricos, como José Luis Gioja, ni otros referentes, al considerar que todos forman parte de la misma matriz.

En su crítica más explícita, el diputado nacional aseguró que “si va Gioja o Andino en la boleta de octubre es lo mismo, representan lo mismo que es la corrupción, el atraso, el despilfarro y el desgobierno que hemos tenido durante estos últimos 30 o 40 años”, afirmó, vinculando así a los principales dirigentes del PJ con una época de presunto estancamiento.

El legislador sanjuanino también cuestionó a aquellos que, desde el Congreso, critican la situación actual del país. “Cualquiera que elijan ellos es el pasado, es el kirchnerismo”, reiteró, y agregó que “los que militen en ese lugar, están apañando la corrupción, el desgobierno, el atraso, todo lo que ha generado ese sector gobernando durante tanto tiempo”. Peluc se mostró incrédulo ante las supuestas “recetas” que, según él, los peronistas ofrecen ahora para solucionar problemas que ellos mismos no resolvieron en su momento de poder.

El referente de La Libertad Avanza en San Juan profundizó su crítica al modelo de Estado que, a su entender, ha prevalecido en las últimas décadas. En una clara referencia a la desidia y el abandono de la infraestructura, apuntó: “¿Por qué no lo hicieron cuando estuvieron ellos?”. Además, puso como ejemplo la situación de las rutas, ironizando sobre la falta de mantenimiento: “Ahora se quejan de las rutas, como si la ruta la hubiera roto Milagro”. Para Peluc, la mala calidad de las carreteras no es casual, sino el resultado de un “famoso eslogan de Estado presente” que en la práctica ha sido “desidia y abandono”. En contraposición, el diputado sanjuanino enfatizó la necesidad de una transformación profunda del rol estatal. “En realidad, nosotros necesitamos un Estado eficiente, no presente”, concluyó, marcando una clara diferencia ideológica con la visión justicialista que ha dominado la política provincial y nacional por mucho tiempo.

Textuales

José Peluc / Diputado de La Libertad Avanza San Juan