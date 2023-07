Peñarol disputó este jueves el partido postergado que tenía por las elecciones, pero no le supo sacar provecho. Empató 1-1 en el Estadio San Juan Del Bicentenario ante Ferro de La Pampa y sigue último en la zona B, con un punto por debajo de San Martín de Mendoza y Estudiantes de San Luis.

Todo lo contrario a si ganaba, ya que el triunfo lo hubiese dejado afuera de todo, que era el plan del entrenador “Rulo” González en la previa del partido postergado que el Bohemio tenía. Sigue último y en la zona roja, con la misma cantidad de partidos que el resto.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Tenca Hernández abrió el marcador para los pampeanos a los 24’ del primer tiempo con un potente remate. Mientras que sobre los 20’ del complemento y tras el penal que le cometieron a Leandro Barrera, Pablo Costi ejecutó y empardó.

Con el empate en uno, Peñarol registró otro empate, que no le sirve a la hora de mirar la tabla, ya que no logra dejar el último escalón. La llegada del DT González hizo efecto en el principio, pero luego perdió peso y no sale de los empates, que lo siguen dejando en el último lugar de la tabla.

La revancha para el conjunto de Chimbas será el próximo lunes, recibiendo a Ciudad Bolívar en el estadio Del Bicentenario.

Posiciones