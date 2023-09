"Perdí a propósito": Sean O´Malley asegura que destrozará a Chito Vera

El flamante campeón de Peso Gallo de UFC, Sean O´Malley, le dejó un contundente mensaje a su posible próximo rival. El mismo dio una entrevista a The MMA Hour el miércoles pasado. En esta, compartió que aún no ha retornado al octágono desde que sufrió una lesión en las costillas, tras su contundente victoria por nocaut sobre Aljamain Sterling en UFC 292. Sin embargo, tiene en mente poner a prueba sus habilidades sobre la lona en un futuro cercano. Su determinación es clara: está decidido a defender su título antes que termine el año.

Durante el diálogo con el medio antes mencionado, Sean O´Malley comenzó diciendo: "Ya veremos. Cuanto antes, mejor para mí. Sé que no hay nada oficial en este momento. Hablé con Dana White y dijo que anunciará algo enorme en unas pocas semanas. Sé que hay un par de opciones sobre lo que podría ser, pero en realidad no me lo dijo específicamente porque todavía hay piezas en movimiento”.

“¿Si fuera por mí? Voy a hacerme una resonancia magnética en el lado izquierdo de mi mano por haberla rebotado en la cabeza de Aljo 600 veces, así que me duele un poco. Creo que va a tomar un poco de tiempo sanar. Todavía no he luchado, así que intentaré hacerlo aquí pronto y veré cómo se siente. Pero sí, si estoy sano y listo para pelear... me encantaría pelear en diciembre”, agregó el actual campeón de Peso Gallo.

El joven de 28 años de edad reveló su preferencia por su próximo oponente. Después de su sorprendente triunfo sobre Sterling, "Suga" dirigió críticas hacia Marlon Vera, el único peleador que ha logrado vencerlo a lo largo de su carrera profesional en las Artes Marciales Mixtas. Frente a esto, O´Malley afirmó: "Si tuviera que elegir, si estuviera dirigiendo el show, diría que sí ese es el nombre, simplemente porque 'Chito' es la próxima pelea más importante. No porque haya tenido una hermosa actuación en el final Pedro. Ese no es el caso”.

“Si peleo con 'Chito' a continuación, es porque eso es lo que quiero y esa es la pelea más importante. Estoy en el negocio de las peleas y quiero grandes peleas. Nunca me quitó el sueño por esta pelea. De hecho, llevo mucho tiempo jugando al ajedrez. Perdí esa pelea a propósito, sólo para poder salir y noquear a 'Aljo' y que la revancha con Vera fuera mi pelea más importante. Revancha”, sentenció Sean O´Malley.