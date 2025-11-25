Personal de Naturgy trabaja en la reinstalación de cableado tras caída de poste

Personal técnico de la empresa Naturgy se encuentra realizando trabajos de reparación en la zona de calle 5, pasando Pellegrini, en el departamento de Rivadavia, tras la caída de un poste y una línea de alta tensión ocurrida durante la jornada de ayer. El incidente, cuyo origen se mantiene bajo investigación, requirió la intervención de un grupo aproximado de 30 trabajadores especializados.

Los trabajos se extendieron durante toda la noche y se estima que continuarán durante el día de hoy, concentrándose principalmente en la reinstalación del cableado de alta tensión afectado. Mientras tanto, el servicio eléctrico que se había interrumpido en el departamento de Pocito durante la tarde del día anterior ha sido restablecido, según confirmaron las autoridades competentes.

Publicidad

Como consecuencia del siniestro, que involucró la fractura de un poste de más de dos metros de altura, se implementó un desvío vehicular temporal. Los vehículos que necesiten acceder a Anchipurac pueden circular por una huella habilitada al costado de la calle 5, medida implementada para garantizar la transitabilidad mientras perduren las tareas de reparación.