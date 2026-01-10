Fuerte choque entre un auto y una moto dejó a una madre y su hija hospitalizadas

Durante la mañana de este sábado, se registró un violento siniestro vial en el departamento de Caucete, precisamente en la intersección de Diagonal Sarmiento e Ignacio de la Roza, a poca distancia de la plaza departamental. El incidente fue protagonizado por un automóvil Peugeot 208 y una motocicleta Appia 110cc.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, en el coche circulaba un hombre de 41 años. En tanto, en el rodado de menor porte se desplazaba una mujer de 44 años acompañada por su hija de 11 años.

Como resultado del impacto, tanto la madre como la menor sufrieron heridas que motivaron su traslado inmediato a un hospital para recibir atención médica. En el sitio del suceso, efectivos policiales realizaron tareas de asistencia a los afectados y procedieron a ordenar el tránsito vehicular, el cual se mantuvo congestionado por varios minutos mientras se completaban las labores de rigor.