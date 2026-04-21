Pidió un préstamo para ayudar a su hija y lo estafaron con $4.400.000

Un nuevo caso de fraude virtual conmueve a la provincia. Un jubilado de 68 años, domiciliado en avenida Ignacio de la Roza, en el departamento Capital, fue víctima de una estafa de $4.400.000 luego de que delincuentes hackearan la cuenta de WhatsApp de su hija y le solicitaran dinero desde ese número.

Un pedido de dinero urgente

Según la denuncia radicada este lunes 20 de abril en horas del mediodía, el damnificado de apellido Rotter, recibió mensajes durante el domingo anterior desde el teléfono de su hija. En la conversación, la supuesta hija le pedía con urgencia que le prestara dinero, sin especificar el motivo de la necesidad apremiante.

Confíando plenamente en que se trataba de un pedido legítimo de su familiar, el jubilado realizó dos transferencias millonarias. La primera fue por $1.500.000 desde su cuenta bancaria personal. La segunda, por $2.900.000, correspondió a un préstamo que el propio hombre solicitó a través de su tarjeta Naranja con tal de ayudar a su hija.

El descubrimiento del engaño

Horas más tarde, Rotter logró comunicarse telefónicamente con su hija. Fue en ese momento cuando ella le reveló que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada y que ella nunca había realizado ningún pedido de dinero. Al cotejar la información, padre e hija descubrieron que se trataba de una maniobra fraudulenta.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría 4ª de Desamparados, donde se inició el expediente correspondiente. Dada la naturaleza del delito, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas.

La investigación en curso

Los fiscales y peritos informáticos intentan ahora rastrear el destino de las transferencias bancarias para dar con los responsables del engaño. Se busca identificar las cuentas de destino y seguir el rastro del dinero, una tarea compleja que suele involucrar cuentas mulas y maniobras de ocultamiento.

Las autoridades judiciales reiteraron la recomendación de verificar cualquier pedido de dinero recibido por mensajería instantánea, incluso si proviene de un contacto conocido. Se aconseja realizar una llamada telefónica directa a la persona supuestamente requirente antes de efectuar cualquier transferencia, especialmente cuando se trata de sumas elevadas.