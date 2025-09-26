San Juan dice presente en los Premios Oscar 2026. La actriz sanjuanina Pilar Mestre integra el elenco de Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi que fue elegida por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas para representar a la Argentina en la carrera hacia los Oscar y los Premios Goya. La producción competirá por la nominación en la categoría Mejor Película Internacional o de Habla No Inglesa.

En diálogo con el programa Te Lo Tengo Que Decir, Mestre contó detalles de su participación y del proceso de rodaje. “Belén está basada en un caso real de 2014. Es una película muy emocionante porque mezcla ficción, thriller y humor. No es un drama absoluto, y eso la hace distinta”, señaló.

Basada en el libro Somos Belén de la periodista Ana Correa, la producción narra la historia real de una joven tucumana que, tras sufrir un aborto espontáneo, fue encarcelada acusada de homicidio. La trama combina elementos de drama, thriller y humor, lo que le otorga un estilo particular.

La actriz destacó que la filmación se realizó en febrero y marzo de este año y subrayó la importancia de trabajar en una propuesta federal. “Dolores Fonzi convocó a actores de Tucumán y logró reflejar la calidad del cine de esa provincia. Para mí fue una experiencia muy emocionante porque la historia nos atravesaba y el equipo de trabajo fue fundamental”, expresó.

Mestre agregó que la película aborda temas sociales sensibles con una mirada amplia: “Si bien está marcada por el feminismo, también toca muchas aristas y tiene un gran manejo del humor. Fue un desafío interpretar desde un lugar que no cayera en estereotipos”.

Con esta participación, San Juan dice presente en una producción que ya comenzó su camino internacional y que buscará llegar a la prestigiosa gala de los Premios Oscar 2026.