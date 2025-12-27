Accidente en Rawson: un colectivo chocó contra un poste y dejó dos heridos

Un grave siniestro vial se produjo en las últimas horas en el departamento Rawson, cuando un colectivo de la Red Tulum terminó impactando de frente contra un poste de alumbrado público en la intersección de las calles Lemos y Agustín Gómez. Como consecuencia del choque, al menos dos pasajeros resultaron heridos y debieron ser asistidos.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, la unidad de transporte circulaba con normalidad por la zona cuando un automóvil se le atravesó de manera repentina. Ante esta situación inesperada, el chofer del colectivo realizó una maniobra evasiva para evitar colisionar con el vehículo menor, pero perdió el control y terminó chocando violentamente contra una columna de luz ubicada en la esquina.

El fuerte impacto generó momentos de tensión entre los pasajeros. Dos de ellos sufrieron lesiones de distinta consideración y requirieron atención médica. Uno de los heridos fue trasladado de urgencia a un centro de salud por familiares, en un vehículo particular, antes de la llegada del personal sanitario.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna, Bomberos y personal de emergencias médicas, quienes asistieron a los involucrados, ordenaron el tránsito y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes. Además, se realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

El choque provocó demoras momentáneas en la circulación y generó preocupación entre los vecinos del sector, debido a la magnitud del impacto y los daños ocasionados en la estructura de alumbrado público.

