La diputada libertaria Juliana Santillán y el grosero error sobre la Navidad

Juliana Santillán, diputada de la Libertad Avanza, protagonizó un incidente viral tras publicar un saludo de Nochebuena con un notable error conceptual. En su mensaje, difundido cerca de las 20 horas de un miércoles, deseó una "Navidad de resurrección", confundiendo la festividad que celebra el nacimiento de Jesús con el Domingo de Pascua.

El video, que sumó rápidamente más de 400.000 visualizaciones, estuvo acompañado por un texto donde la legisladora insistía en el concepto de la resurrección. A pesar de que los comentarios en su perfil estaban limitados, los usuarios utilizaron la función de cita para corregir a la funcionaria, aclarando que la Pascua es el evento que conmemora el fin de la Semana Santa tras la crucifixión,.

Al momento de la publicación que desató la polémica en redes sociales, Santillán se encontraba en la ciudad de Mar del Plata. Allí viajó para compartir el periodo festivo junto a su madre y sus hijos, en el marco de una serie de controversias previas que la legisladora ha mantenido a través de sus plataformas digitales.