La inflación de alimentos durante 2025 superó ampliamente el ritmo general de precios en Argentina y golpeó con fuerza el bolsillo de los consumidores, con productos clave del consumo cotidiano mostrando aumentos muy superiores al promedio nacional, según un análisis de MDZ basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al tope del ranking de aumentos se ubicó el tomate redondo, cuyo precio pasó de unos $1.261,57 por kilo a cerca de $2.202,78, lo que representa un incremento de 74,6 % en el año, muy por encima de la inflación acumulada de 27,9 % en los primeros once meses del año.

Los siguientes puestos fueron dominados por cortes de carne vacuna, con paleta (+56,36 %), cuadril (+56,35 %) y nalga (+54,49 %), todos con aumentos que duplicaron o más la inflación general.

También subieron fuertemente otros productos básicos:

Café molido, con un salto de 53 %;

Banana, con aumento de 50,6 %;

Asado (+49,3 %);

Aceite de girasol en botella (+49,26 %);

Carne picada común (+48,62 %);

Manzana deliciosa, que cerró el top ten con 43,07 % de aumento en sus precios respecto de principios de año.

El comportamiento de estos precios refleja una inflación de alimentos persistente y heterogénea, con particular presión en productos frescos como frutas y carnes, que suelen impactar directamente en la percepción de los consumidores sobre el costo de vida.

Este fenómeno se da pese a que algunos indicadores generales de inflación muestran tasas más moderadas en el promedio de la economía, lo que sugiere que ciertos alimentos básicos siguieron un sendero de precios al alza muy por encima del resto de la canasta de consumo durante 2025.