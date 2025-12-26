Un niño de 11 años está en terapia intensiva tras poner pirotecnia en un bidón con combustible

Un grave accidente doméstico en el Lote de Álvarez, departamento de Caucete, dejó a un menor de 11 años con lesiones de consideración durante la mañana del jueves 25 de diciembre.

El hecho se registró en una propiedad ubicada en la intersección de Avenida De los Ríos y calle Enfermera Medina, donde el niño introdujo pirotecnia en un bidón que contenía combustible, lo que derivó en una deflagración inmediata.

El ingreso al Hospital Guillermo Rawson ocurrió a las 11:54 horas, momento en que el menor fue trasladado de urgencia en ambulancia junto a su progenitora.

Tras ser asistido inicialmente por la doctora María Eugenia Hernández, el diagnóstico médico confirmó quemaduras faciales acompañadas de un síndrome inhalatorio producto de la explosión. Dada la gravedad de su condición, el paciente fue internado en el área de Terapia Intensiva Pediátrica bajo estricta vigilancia.

La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) y la UFI de Delitos Especiales, con la intervención de los fiscales Oscar Oropel y Maximiliano Gerarduzzi. Las autoridades de la Comisaría 9° han dispuesto la realización de croquis ilustrativos, actas de inspección ocular y diversas entrevistas para determinar los pormenores del siniestro caratulado como actuaciones investigativas por quemaduras.