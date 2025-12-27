La Municipalidad de Rawson presentó la Colonia Deportiva Enero 2026, una iniciativa destinada a niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 16 años, que propone un verano activo, saludable y de aprendizaje a través del deporte y la recreación.

La colonia se desarrollará de lunes a viernes, de 18:30 a 21:30 horas, y permitirá que los y las participantes practiquen dos disciplinas deportivas por día, con actividades pensadas especialmente según cada grupo etario, promoviendo el trabajo en equipo, la inclusión y el disfrute del movimiento.

La grilla semanal incluye una variada propuesta deportiva:

Lunes: Fútbol y Handball

Martes: Básquet y Vóley

Miércoles: Hockey pista y Fútbol

Jueves: Handball y Básquet

Viernes: Vóley y Hockey pista

Además, la colonia incorporará jornadas especiales para que los chicos y chicas puedan conocer y experimentar otras disciplinas como boxeo, atletismo, ciclismo y BMX, ampliando así el abanico deportivo y fomentando nuevos intereses. Las actividades estarán organizadas por edades.

Para el grupo de 10 a 12 años, se priorizarán juegos dinámicos y reducidos, trabajos de coordinación, pases y control, junto a competencias breves con un fuerte componente recreativo.

En tanto, los jóvenes de 13 a 16 años abordarán contenidos de técnica y táctica básica, juegos lúdicos propios de cada deporte, actividades predeportivas de mayor intensidad y la realización de mini torneos.

Como cierre, la colonia contará con una semana final de torneos recreativos no competitivos, pensada para compartir lo aprendido y reforzar los valores del compañerismo y la participación.

Las inscripciones y consultas se realizan a través del WhatsApp de la Dirección de Deportes del departamento, 264 617 0201. Desde el Municipio, se invita a las familias a sumarse a esta propuesta que busca fortalecer hábitos saludables y generar espacios de encuentro para las juventudes de Rawson.