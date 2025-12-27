La Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan recuperó una motocicleta robada y secuestró otras dos durante procedimientos realizados en los departamentos Rawson y 25 de Mayo, en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad.

Según informaron fuentes policiales, el primer procedimiento permitió recuperar una motocicleta Motomel B110, de color negra con rojo, que había sido sustraída durante la madrugada del 26 de diciembre de 2025 de un domicilio del departamento Rawson.

Publicidad

La Motomel que la Policía identificó en uno de los operativos de control vehicular.

Tras iniciarse la investigación, en horas de la tarde del mismo día el personal policial observó a dos hombres trasladando una motocicleta de similares características, sin chapa patente visible, en inmediaciones del Lote Hogar 2 de Abril, en Rawson. Al intentar entrevistarlos, los sospechosos se dieron a la fuga, abandonando el rodado en el lugar.

La tercera moto secuestrada tenía faltantes de autopartes.

Luego de las verificaciones correspondientes, se confirmó que se trataba de la motocicleta denunciada como robada. Se dio intervención a la UFI Delitos Contra la Propiedad, que dispuso el secuestro del rodado y su posterior restitución al damnificado.

Publicidad

En un segundo operativo, llevado a cabo en el departamento 25 de Mayo, el personal de la misma sección implementó un dispositivo de control que permitió el secuestro de otras dos motocicletas con pedido vigente por robo. Se trata de una Gilera Smash 110 cc, color negro, y una Corven Energy 110 cc, también de color negro.

En ambos casos, las fiscalías intervinientes ordenaron el secuestro de los rodados, quedando las actuaciones a disposición de la Justicia mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia y posibles responsables de los ilícitos.