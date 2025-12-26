La gimnasia rítmica de Brasil atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Isabelle Marciniak, ocurrido pocas horas antes de la Nochebuena de 2025.

La deportista, que tenía 18 años, fue recordada por la Federación Paranaense de Gimnasia como una fuente de inspiración y pasión para el deporte. La entidad expresó sus condolencias y solidaridad hacia sus familiares, amigos, entrenadores y compañeras de equipo ante la triste noticia.

Publicidad

La causa del deceso de la joven atleta fue la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático. A pesar de su corta edad, Marciniak ya había cosechado importantes logros en su carrera, destacándose tanto a nivel regional como nacional.

Su madre realizó un desgarrador posteo tras la pérdida de la campeona, cuya historia fue destacada por los medios deportivos locales.

Publicidad

En cuanto a su trayectoria deportiva, Marciniak brilló especialmente en el Campeonato Brasileño juvenil de 2021, donde se consagró campeona tras ganar la medalla de oro en el concurso completo. En esa misma competencia, también obtuvo la presea dorada en la prueba con pelota y una medalla de plata en la disciplina de cinta. Uno de sus éxitos más recientes tuvo lugar en 2023, cuando se proclamó campeona integrando el trío adulto del Club Agir de Curitiba.

El último adiós a la gimnasta se llevará a cabo en Araucária, su ciudad natal ubicada en la región metropolitana de Curitiba, donde se realizará el velatorio y posterior entierro.

Publicidad

La Federación Paranaense subrayó en sus redes sociales que su legado debe permanecer vivo como una herramienta de formación humana y transformación para quienes creen en esta disciplina.