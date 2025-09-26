Movistar Argentina activó una nueva edición de su Plan Canje destinado a quienes buscan actualizar su celular Samsung sin abonar el valor completo del equipo nuevo. Esta iniciativa permite entregar un teléfono usado, inclusive si la carcasa presenta daños, y recibir un descuento directo sobre la compra de un smartphone nuevo.

El beneficio está disponible tanto para clientes actuales como para nuevos usuarios que aún no poseen línea Movistar. Además, se puede combinar con otras promociones vigentes y ofrece la posibilidad de financiar la compra en hasta 9 cuotas sin interés usando tarjetas seleccionadas.

Para acceder al plan, los interesados deben iniciar la gestión a través de la tienda online oficial de Movistar Argentina (https://www.movistar.com.ar/promociones/plan-canje) y seguir los pasos indicados para realizar la compra y el canje.

Es importante destacar que una vez entregado el equipo usado, no se podrá solicitar su devolución. El valor del celular antiguo se descuenta del precio del nuevo. En caso de que el valor del teléfono entregado supere el costo del nuevo, el excedente quedará como crédito para futuras compras o recargas.

Para que un celular sea aceptado en el canje, debe estar en condiciones de funcionamiento básicas, es decir, debe poder encender y apagar. Movistar admite algunos modelos con la carcasa rota, aunque el estado del dispositivo será evaluado por un asesor durante el trámite. Si la condición real del equipo no coincide con lo declarado en la web, el descuento otorgado podría ser menor.

Los trámites pueden realizarse en cualquiera de los locales habilitados de Movistar en todo el país. Se aconseja consultar presencialmente por el modelo deseado, ya que los valores pueden variar según el estado del equipo entregado y la disponibilidad en cada punto de venta.

Para más información o consultas, Movistar pone a disposición su centro de atención al cliente, que funciona de lunes a viernes de 9 a 17 horas, a través del teléfono 0800-222-7664 o el correo electrónico .