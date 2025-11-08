Dos plantas ideales para sembrar en noviembre y disfrutar flores todo el verano

Noviembre es el mes perfecto para preparar el jardín o el balcón de cara al verano, ya que las temperaturas son más cálidas, los días más largos y la tierra mantiene la humedad adecuada para sembrar.

Si querés tener flores vibrantes durante los próximos meses, hay dos plantas que no pueden faltar: la zinnia y la portulaca. Ambas son conocidas por ser resistentes al calor, crecer rápidamente y florecer intensamente, aportando vida y color a cualquier espacio.

Zinnia: perfecta para canteros y macetas

La zinnia es una flor que se adapta muy bien al sol directo y puede crecer tanto en la tierra del jardín como en macetas. Su atractivo principal es la gran variedad de colores que ofrece, incluyendo tonos rojos, rosas, naranjas, blancos y violetas.

Para sembrarla, basta con colocar las semillas a una profundidad de aproximadamente dos centímetros y regar con frecuencia, evitando el encharcamiento. En pocas semanas aparecerán los primeros brotes, y desde diciembre comenzará su floración.

Portulaca: la suculenta que llena de flores y aroma el hogar

También llamada “flor de seda”, la portulaca es una planta suculenta que prospera bajo el sol y ofrece una floración continua durante todo el verano. Sus pétalos, de textura aterciopelada, lucen colores intensos como fucsia, amarillo, naranja y rojo.

Una ventaja importante de la portulaca es su resistencia a la falta de agua, lo que la convierte en una opción ideal para quienes no pueden regar diariamente.

Con estas dos especies, cualquier jardín, balcón o terraza se llenará de color y vida justo a tiempo para disfrutar del verano. Plantarlas en noviembre asegura una explosión de flores durante toda la temporada estival.