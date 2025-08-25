La aceleración de las tasas de interés abrió un nuevo escenario para los ahorristas sanjuaninos. En un relevamiento sobre distintas entidades financieras que operan en la provincia, las diferencias de rendimiento resultaron significativas: un mismo depósito de $500.000 a 30 días puede dejar hasta $4.600 más de ganancia según el banco elegido.

En el mercado local, el Banco San Juan se ubicó en la media alta del sistema, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 45%, que llevó el capital inicial a $518.493,15 al cumplirse el plazo. En ese mismo nivel se colocaron el Banco Galicia y el Banco Macro, mientras que el Banco Nación y el Banco Credicoop ofrecieron un punto menos, con 44% de TNA y un rendimiento final de $518.082,19.

Por encima de ese rango se destacó el ICBC, que aplicó una TNA de 46,3% y logró un resultado de $519.027,40, el más alto entre los bancos con presencia en San Juan. En cambio, los resultados fueron más moderados en entidades como el BBVA, que fijó su tasa en 43% y entregó $517.671,23, o el Banco Santander, que con una TNA de 38% redujo la renta mensual a $515.616,44.

Este abanico evidenció que, si bien la mayoría de los bancos locales se concentraron en torno al 44% y 45% de TNA, algunos ofrecieron un plus competitivo que terminó marcando la diferencia.

Diferencias en rendimientos de $500.000 a 30 días en San Juan

ICBC – TNA 46,3% → $519.027,40

Banco San Juan – TNA 45% → $518.493,15

Banco Galicia – TNA 45% → $518.493,15

Banco Macro – TNA 45% → $518.493,15

Banco Nación – TNA 44% → $518.082,19

Banco Credicoop – TNA 44% → $518.082,19

Banco BBVA – TNA 43% → $517.671,23

Banco Santander – TNA 38% → $515.616,44

👉 Diferencia máxima en San Juan: entre ICBC y Santander, la brecha es de $3.411 en un mes.