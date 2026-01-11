El arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió con el papa León XIV y confirmó que el Sumo Pontífice evalúa la posibilidad de visitar el país.

El encuentro se desarrolló el miércoles pasado en el Vaticano y se extendió durante aproximadamente media hora.

Según informó el propio arzobispado santiagueño, Bokalic Iglic invitó formalmente al sucesor de Francisco a viajar a la Argentina. “El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, señalaron en un comunicado difundido por el portal religiondigital.org.

Durante la audiencia, el primado argentino le obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera nacional, envuelto con cintas alusivas a la bandera de Santiago del Estero, gesto que simbolizó el afecto y la identidad cultural de la provincia.

Bokalic Iglic encabeza desde hace más de una década la arquidiócesis santiagueña, que en 2024 recuperó su condición de Iglesia Primada de la Argentina, estatus que había perdido hacía 88 años y que fue restituido por decisión del papa Francisco.

En el encuentro, el arzobispo le solicitó a León XIV que, en caso de concretar la visita, inicie su recorrido en Santiago del Estero, cuna de la primera santa argentina laica, María Antonia Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, referente de la espiritualidad ignaciana.

Bokalic Iglic fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por Jorge Bergoglio, en una ceremonia realizada en el Santuario de la Medalla Milagrosa, en Parque Chacabuco. Posteriormente, en el último consistorio del papa Francisco, el 7 de diciembre de 2024, fue designado cardenal.

Recordando su vínculo con el fallecido pontífice, Bokalic remarcó una frase que marcó su misión pastoral: “Me envió a evangelizar a los pobres”, expresó sobre las palabras que le dedicó Francisco, quien murió el 21 de abril de 2025.

La posible visita de León XIV genera expectativa en el ámbito religioso y político del país, ya que sería el primer viaje oficial del nuevo Papa a la Argentina desde su elección.