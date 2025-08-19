Economía > Montos
Plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual
POR REDACCIÓN
Las tasas de los plazos fijos volvieron a subir este martes ante un contexto marcado por la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen hasta un 55% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la volatilidad de las tasas de las cauciones bursátiles y de las Lecaps.
De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 38% y 55%, según la entidad.
Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a un máximo de 4,5%, es decir, más del doble que el IPC.
En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.
Con este esquema, los plazos fijos vuelven a ganar atractivo frente a la inflación, aunque los analistas advierten que el ajuste de tasas forma parte de un escenario de alta volatilidad monetaria y financiera.
Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este martes 19 de agosto de 2025
- Banco CMF 55% TNA
- Bancor 48,5%
- Banco Hipotecario 48,5% (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5%)
- Banco Galicia 47%
- Reba 46%
- Banco de Tierra del Fuego 46%
- Banco Voii 46%
- Banco Mariva 45%
- Banco Bica 45%
- Ualá 45%
- Banco Meridian 45%
- Banco Credicoop 44%
- Banco Nación 44%
- Banco de Corrientes 44%
- Banco del Sol 44%
- Crédito Regional Compañía Financiera 44%
- Banco Provincia 43%
- Banco Macro 43% (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)
- Banco Comafi 43%
- ICBC 42,85%
- Bibank 42%
- BBVA 40%
- Santander 38%
- Banco Julio 38%
- Banco del Chubut 38%
- Banco Dino 38%