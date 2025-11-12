El SLAM Reloj de Arena vuelve este viernes al Chalet Cantoni Casa Cultural con una propuesta que combina arte, literatura y expresión oral, desde las 18. La jornada abrirá con una feria artística y literaria que reunirá obras visuales, producciones audiovisuales, fanzines, poesía libre y proyecciones, convirtiendo el espacio en “un punto de encuentro para los amantes del arte y la palabra”, tal como destacó a DIARIO HUARPE Santiago Castillo, referente de la librería Baker Street y organizador del evento.

La cita combina una serie de actividades diversas entre lo cultural y comunitario. (Foto gentileza)

Además de las muestras artísticas, la edición sumará una novedad dentro del Chalet: partidas de ajedrecistas en vivo que buscarán “hacer de la tarde cultural un rotundo éxito”, según adelantó Castillo. La propuesta apunta a generar un ámbito de intercambio creativo y de participación activa entre artistas, espectadores y nuevas disciplinas que se incorporan al ciclo.

Publicidad

A partir de las 20:30 llegará el momento más esperado: el slam de poesía, una competencia que se describe como “una batalla de freestyle, pero con poesía”, que combina ritmo, emoción y puesta en escena, buscando impactar a la audiencia con la fuerza de la palabra hablada. “El público lo disfruta mucho, es muy lindo ir viendo cómo va creciendo”, señaló Castillo, al destacar el aumento en la convocatoria. La organización pasó de 8 a 10 recitadores debido a la alta demanda de participación.

La entrada a la feria será libre y gratuita, mientras que el acceso al slam tendrá un valor de $5.000. Las entradas están disponibles vía WhatsApp al 2646629266 y a través de Instagram en @slam.reloj.de.arena.

Publicidad

La iniciativa se presenta como una alternativa independiente a las tradicionales convocatorias municipales, con el objetivo de “seguir difundiendo la lectura combinada con el arte”. SLAM Reloj de Arena invita a vivir una tarde de comunidad, expresión y creatividad donde la palabra encuentra su voz.