Pol Fernández vuelve a Central en un mercado de pases con mucho ruido

Rosario Central oficializó el regreso de Guillermo Pol Fernández, quien se une al plantel de Jorge Almirón con un contrato en condición de libre hasta diciembre de 2026. El mediocampista de 34 años, que debutó profesionalmente en Boca en 2011 y registra pasos por Atlético de Rafaela, Racing y Cruz Azul, vuelve al club tras su ciclo a préstamo en 2013.

Su arribo ocurre tras un 2025 complejo en el que sufrió descensos con Godoy Cruz y Fortaleza, además de frustrarse su pase a Vélez por amenazas de un representante que reclamaba un porcentaje de la operación.

El Canalla, consagrado campeón 2025 por ser el mejor de la tabla general, busca rearmarse tras las bajas de Ariel Holan e Ignacio Malcorra, y visitará a Racing este miércoles tras debutar en el torneo con derrota ante Belgrano.