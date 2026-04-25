La venta de entradas para la final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que aparecieran tickets en reventa con valores que superan los 2 millones de dólares en la plataforma oficial habilitada por la FIFA. El hecho generó indignación entre los fanáticos y reavivó el debate sobre los precios en los grandes eventos deportivos.

Según se informó, al menos cuatro entradas fueron publicadas por cifras cercanas a los 2,3 millones de dólares cada una, incluso para ubicaciones que no corresponden a sectores premium del estadio donde se disputará la final.

El sistema de reventa funciona dentro del propio sitio oficial del organismo, pero con una particularidad clave: los precios son fijados por los vendedores y no por la FIFA, que igualmente percibe una comisión cercana al 15% por cada operación, tanto del comprador como del vendedor.

Más allá de estos valores extremos, existen otras entradas en reventa con precios igualmente elevados —desde decenas hasta cientos de miles de dólares— mientras que los tickets originales para la final habían sido ofrecidos por cifras muy inferiores, aunque también altas en comparación con ediciones anteriores.

La situación refleja el enorme nivel de demanda que genera el Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que impulsa un mercado secundario donde los precios se disparan sin regulación directa.

Ante las críticas, desde la FIFA defendieron el sistema al señalar que sigue estándares de mercado y que los ingresos del torneo se destinan al desarrollo del fútbol a nivel global. Sin embargo, la aparición de estos valores récord volvió a encender cuestionamientos sobre el acceso de los hinchas a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.