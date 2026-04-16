A un año de la muerte del papa Francisco, la Iglesia Católica argentina organizará una misa central en la Basílica de Luján el próximo 21 de abril, en el marco de una serie de homenajes que se replicarán en todo el país para recordar su legado espiritual y social.

La ceremonia principal se realizará a las 17 y estará encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, junto a obispos de todo el país, en coincidencia con la Asamblea Plenaria del Episcopado.

El homenaje tendrá un carácter nacional y convocará no solo a fieles, sino también a representantes de distintos sectores políticos, sociales y sindicales, en una muestra del impacto que tuvo la figura de Jorge Bergoglio tanto en la Iglesia como en la vida pública argentina.

Además de la misa en Luján, se desarrollará una agenda amplia de actividades. Entre ellas se incluyen peregrinaciones, celebraciones religiosas en distintas comunidades y propuestas culturales y juveniles, como intervenciones en Plaza de Mayo y recorridos por sitios vinculados a la vida del papa en el barrio de Flores.

Los actos buscan no solo recordar al primer papa argentino y latinoamericano, sino también resignificar su legado pastoral, político y social, que marcó más de una década en la Iglesia y tuvo fuerte repercusión a nivel global.

Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, tras sufrir un derrame cerebral, dejando una huella profunda tanto dentro del Vaticano como en millones de fieles en todo el mundo.

A un año de su partida, la conmemoración en Luján aparece como el acto central en la Argentina, combinando memoria, fe y una fuerte dimensión simbólica en torno a una de las figuras más influyentes del país en la historia reciente.