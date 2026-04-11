En el marco del Día Internacional del Parkinson, la Asociación Civil Unidos por Parkinson junto a Neurología San Juan del Hospital Rawson llevaron adelante la tercera edición de “Voces que Inspiran”, un encuentro abierto a la comunidad para concientizar y generar inclusión.

La jornada se realizó este sábado en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con entrada libre y gratuita, y reunió a profesionales de la salud, pacientes, familiares y organizaciones sociales.

El presidente de la asociación, Antonio Suárez, destacó a DIARIO HUARPE el objetivo del evento. “Nos dedicamos a visibilizar y a concientizar principalmente a los enfermos y a las personas que los acompañan”, expresó.

El presidente de la asociación Unidos por Parkinson Antonio Suárez. (Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Durante el encuentro, también se puso el foco en la necesidad de avanzar en políticas públicas. “Estamos esperando que salga la ley que ya está presentada en la Legislatura”, señaló Suárez.

El presidente del organismo admitió que uno de los principales desafíos es contar con datos concretos. “No tenemos una estadística bien definida de cuántas personas hay en San Juan con esta enfermedad”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que otras provincias ya cuentan con normativas específicas y que el objetivo es replicar esos modelos a nivel local.

La asociación civíl Unidos por Parkinson organizó junto a otros organismos la jornada. (Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Una jornada con enfoque integral

El evento incluyó charlas con especialistas, presentaciones artísticas, actividades recreativas y espacios de intercambio, entendiendo la salud desde una perspectiva integral. Además, participaron estudiantes de distintas carreras de la Universidad Católica de Cuyo, quienes aportaron información y acompañamiento a los asistentes.

Estudiantes de la carrera de Medicina. (Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

María del Cielo, integrante del equipo, explicó el rol de los estudiantes. “Estamos acá para concientizar junto a la asociación y aportar información a la población de manera educativa y cercana”, indicó.

Representantes de la carrera de la UCCuyo. (Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Desde la organización destacaron la importancia de comprender la enfermedad en toda su complejidad. “El Parkinson no solamente tiene síntomas motores, también hay otros que deben abordarse de forma temprana”, explicaron.

(Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Por eso, la actividad incluyó a estudiantes y profesionales de medicina, kinesiología y terapia ocupacional, promoviendo un abordaje interdisciplinario. “Se invita a distintas carreras porque la enfermedad no es solo de neurología, hay muchas aristas en la vida del paciente que deben ser acompañadas”, señalaron.

(Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

El encuentro dejó en claro la necesidad de generar espacios de contención y visibilización para quienes conviven con la enfermedad, así como también para sus familias.

A través de actividades abiertas y participativas, “Voces que Inspiran” volvió a consolidarse como un espacio clave en San Juan para informar, acompañar y promover una mirada más humana e integral sobre el Parkinson.