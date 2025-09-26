Una mujer murió en la tarde del viernes 26 de septiembre al ser aplastada por un árbol que cayó sobre su auto en Maipú, en medio de intensas ráfagas del viento Zonda. La víctima circulaba sola cuando ocurrió el trágico accidente.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se registró pasadas las 18, cuando la conductora manejaba su Fiat Uno rojo por calle Rawson. En el cruce con calle Villanueva, cerca de El Torreón, un árbol cayó inesperadamente sobre su vehículo, aplastando completamente el habitáculo.

Publicidad

Testigos dieron inmediato aviso a la línea de emergencias 911. Policías, bomberos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se trasladaron hasta el lugar.

Se utilizó una retroexcavadora para retirar el árbol del vehículo y se iniciaron los trabajos para extraer el cuerpo de la mujer. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, mientras el temporal continuaba afectando otros sectores del Gran Mendoza.