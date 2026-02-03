La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en las últimas horas un informe que detalla la variación en la cantidad de socios de los clubes del fútbol argentino durante el último año. El dato que más repercusión generó fue el de Boca Juniors, que según el relevamiento perdió cerca de 40.000 socios a lo largo de 2025, una cifra que rápidamente encendió el debate en redes sociales y en el mundo xeneize.

Ante el revuelo, quien salió a aclarar la situación fue Ricardo Rosica, secretario general de Boca y mano derecha de Juan Román Riquelme. En diálogo con el medio Cadena Xeneize, el dirigente aseguró que no se trató de una baja real ni masiva de socios activos, sino de una depuración histórica del padrón que el club no había realizado durante muchos años.

“Boca no perdió 40.000 socios, hicimos un blanqueo que hacía muchos años que no funcionaba”, explicó Rosica. En ese sentido, detalló que el padrón incluía registros obsoletos, incluso de personas fallecidas o socios que no abonaban la cuota desde hace más de una década. “Teníamos todavía el socio número 1, que tenía la misma edad del club. Hicimos un convenio con el RENAPER para una depuración que nunca se hizo. Sacamos a los fallecidos y a los que no pagaban desde 2015, 2012 o 2010”, afirmó.

El secretario general subrayó además que la medida no tuvo impacto económico negativo para la institución, ya que esos socios no generaban ingresos. “En los últimos balances esa plata no ingresaba. Entre altas y bajas figura la misma entrada de dinero que tenemos hoy. Además, antes del partido ante Millonarios hubo 4.000 socios adherentes nuevos y nadie lo dijo”, señaló.

Rosica también recordó que durante la pandemia el club no exigió a los socios ponerse al día con las cuotas, pese a que el estatuto establece la baja automática a los seis meses de mora. “En 2020 tuvimos pandemia y no le dijimos a los socios que se pongan al día. Hace pocos días hubo una reunión en la Liga Profesional con todos los departamentos de socios y el nuestro presentó todos los datos”, agregó.

Por último, el dirigente vinculó la difusión del número con la interna política del club y recordó el conflicto judicial de 2023, cuando la actual conducción intentó pasar socios adherentes a activos. “La oposición nos llevó a la Justicia y la jueza Abrevaya nos dijo que no podíamos hacerlo. Si no, hoy tendríamos más socios activos. Adherentes sí, el tema es el paso a activos”, concluyó.

De esta manera, desde Boca buscaron llevar tranquilidad a los hinchas y aclarar que la cifra que trascendió responde a una actualización administrativa del padrón y no a una pérdida real de respaldo social hacia la institución.