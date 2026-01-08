Por las tormentas, suspendieron las colonias de verano en 12 departamentos

La Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias, en conjunto con los municipios afectados, informó la suspensión de las Colonias de Verano durante este jueves 8 de enero en nueve departamentos de la provincia. La decisión se tomó como una medida preventiva tras evaluar las inclemencias climáticas –tormentas fuertes y pronóstico de vientos intensos– y las condiciones de los predios luego de las precipitaciones.

Departamentos y localidades con actividades suspendidas

La suspensión total de actividades para este jueves alcanza a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Angaco, Sarmiento, Valle Fértil, Chimbas, Zonda, San Martín,Caucete, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía.

Además, se registran suspensiones parciales en otros dos departamentos:

Pocito: Se suspende únicamente la colonia que funciona en el camping El Paraíso. Las actividades en otros predios del departamento continúan, por el momento, con normalidad.

25 de Mayo: Solo se realizará la colonia en la localidad de Tupelí. El resto de las actividades programadas en el departamento quedan suspendidas.

Actividades que continúan y seguimiento permanente

Las autoridades aclararon que, por el momento, los demás departamentos siguen realizando las actividades programadas. No obstante, se llevan a cabo con "las precauciones lógicas por las lluvias", lo que implica ajustes en las actividades al aire libre, mayor supervisión y probablemente el uso de espacios cubiertos.

La comunicación entre la Dirección provincial y los municipios se mantiene "en contacto permanente" para reevaluar la situación a lo largo del día. La suspensión podría extenderse o levantarse en función de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas y el estado de los predios.

Esta suspensión coincide con una alerta por tormentas y vientos intensos vigente para la provincia. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves anticipa tormentas fuertes con alta probabilidad de precipitación y ráfagas de viento sur que podrían superar los 50 km/h, especialmente durante la tarde.