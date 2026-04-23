La Copa del Mundo 2026 sumó un capítulo inesperado que mezcla geopolítica y fútbol de alto nivel. En medio del clima de tensión extrema por la guerra en Medio Oriente, un enviado clave del presidente estadounidense Donald Trump lanzó una propuesta que sacudió las estructuras de la FIFA: reemplazar a la selección de Irán por Italia.

La revelación fue realizada por Paolo Zampolli, delegado de Trump en suelo italiano, quien confirmó haber mantenido contactos tanto con el mandatario de EE. UU. como con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El objetivo es que la "Azzurra", que quedó fuera del torneo en lo deportivo, ocupe el lugar del conjunto asiático debido al conflicto bélico desatado tras los ataques de fines de febrero.

"Un sueño para Italia"

En diálogo con el medio Financial Times, Zampolli fue tajante: "Confirmo que le sugerí a Trump e Infantino que Italia reemplazara a Irán. Con cuatro títulos mundiales, tienen la tradición necesaria para justificar su inclusión en un torneo organizado por Estados Unidos".

La situación de Irán es compleja, ya que por sorteo debe disputar sus partidos de fase de grupos justamente en territorio norteamericano (en las sedes de Inglewood y Seattle), enfrentando a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

La postura de la FIFA

Pese al lobby del entorno de Trump, desde la FIFA intentaron llevar calma y mantener el reglamento deportivo. El propio Infantino aseguró recientemente en Washington que la participación iraní no corre peligro: "La selección de Irán vendrá, sin duda. Se han clasificado y deben representar a su pueblo", sentenció el dirigente.

Para Italia, esta posibilidad representa una luz de esperanza tras el papelón histórico sufrido en el repechaje, donde cayó por penales ante Bosnia, quedando fuera de la cita mundialista por tercera vez consecutiva. Aquel fracaso terminó con el ciclo de Gennaro Gattuso y sumergió a la Federación italiana en una crisis de la que aún intenta salir. Por ahora, el "escritorio" parece ser la única vía para que los italianos digan presente en 2026.