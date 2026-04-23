Luego de que lo adelantara el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, en el Café de la Política de HUARPE TV, el Gobierno de San Juan confirmó la amplicación y refacción integral del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, en Rawson. Según conoció este medio, la inversión será de $6.600 millones y el objetivo es el de modernizar la infraestructura sanitaria y responder a una demanda creciente de atención médica en la zona.

Una vez licitada la obra, cuya apertura de sobres será el próximo 11 de mayo, la construcción tendrá un plazo un plazo de 270 días corridos, es decir, nueve meses. El proyecto contempla una intervención profunda sobre el edificio actual, que presenta limitaciones de espacio y una organización que ya no se ajusta a la dinámica sanitaria actual. El crecimiento de las prestaciones y la incorporación de nuevas especialidades generaron sectores reducidos y circulaciones poco eficientes, lo que impacta directamente en la calidad del servicio.

Así está planificado que quede la obra una vez terminada.

Actualmente, el centro funciona en doble turno y cuenta con guardia médica activa las 24 horas, lo que refuerza la necesidad de una intervención estructural que acompañe esa demanda sostenida y eso realizó la gestión orreguista.

Más metros y mejor organización

La intervención abarca una superficie total de 3.485 metros cuadrados, de los cuales 2.881,3 m² corresponden a refacción y 603,83 m² a ampliación. Esta ampliación permitirá incorporar nuevos espacios y optimizar el funcionamiento general del centro de salud.

El plan de obra fue diseñado en cinco etapas para garantizar la continuidad del servicio durante los trabajos, evitando interrupciones en la atención médica.

La primera etapa estará enfocada en la ampliación del sector de Pediatría, con un acceso independiente, sala de espera propia, área psicosocial, sanitarios, recepción y una sala de lactancia. También incluirá espacios de apoyo para el personal y mejoras en accesibilidad, como rampas.

Esta es el área a intervenir para renovar y ampliar el René Favaloro.

En la segunda etapa se realizará una intervención integral del laboratorio, que ocupará la totalidad del espacio actual, sumando áreas de guardia y resolviendo problemas estructurales como la humedad existente.

La tercera etapa abarcará la reconfiguración de farmacia, kinesiología y sanitarios, incorporando mejoras en ventilación e iluminación natural mediante la generación de patios internos.

Consultorios y gestión, en el centro de la reorganización

Para la cuarta etapa, el proyecto se centrará en los consultorios, salas de espera y pasillos, con una reorganización funcional que agrupará servicios como diagnóstico por imagen, odontología, clínica médica, ginecobstetricia y medicina familiar. Además, se mejorarán terminaciones y condiciones edilicias.

Por último, la quinta etapa intervendrá el área administrativa, generando un circuito diferenciado del sector asistencial. También se renovará el acceso principal para jerarquizar el ingreso y se ampliarán áreas clave como lavadero y gestión de residuos patológicos.

Nuevas instalaciones y mejoras estructurales

La obra incluye una renovación casi total de las instalaciones. En el plano sanitario, se reemplazará el sistema cloacal y parte del sistema de agua potable, además de incorporar una nueva torre de tanques para abastecimiento.

Uno de los puntos clave es la incorporación de un sistema contra incendios, inexistente en la actualidad, que incluirá red de hidrantes y equipamiento específico según normativa. También se prevé un sistema de climatización moderno y mejoras en la eficiencia energética del edificio.

Responder a la demanda

La ampliación y refacción del René Favaloro se inscribe en una política de infraestructura sanitaria que busca acompañar el crecimiento poblacional y la demanda de servicios en Rawson y zonas cercanas.

Al respecto de esto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, dijo a DIARIO HUARPE que: “estamos muy felices por la remodelación y ampliación del René Favaloro. Cada inversión que llega a nuestro departamento significa más oportunidades, más desarrollo y mejores condiciones para nuestra gente. Y cuando hablamos de salud, es aún mayor. Fortalecer un servicio esencial es clave para mejorar directamente la calidad de vida de cada rawsino y rawsina, consolidando así un sistema de salud más cercano, moderno y eficiente”.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

Con una inversión millonaria y un plazo acotado, el desafío será ejecutar la obra sin afectar el funcionamiento diario de un centro que cumple un rol clave en el sistema de salud provincial. El objetivo final es claro: más capacidad, mejores condiciones y una atención acorde a las necesidades actuales de los sanjuaninos.