En el marco de la denominada Operación Red Federal en Alerta II, tres personas fueron detenidas, y se secuestraron varios elementos y armas. Con el fin de desbaratar redes que producen y difunden material de abuso sexual contra menores que operan en todo el mundo, se labraron unos 60 allanamientos entre San Juan y una docena de provincias más, además de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información oficial, la investigación, de alcance federal, involucró 60 objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Formosa, Misiones, Salta, San Luis, Jujuy, Mendoza y San Juan.

Sobre los hechos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense informó que se realizaron "60 allanamientos conjuntos y coordinados en distintas provincias de la República Argentina, en el marco de la Operación Red Federal en Alerta II". La operación se realizó con el fin de "desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil, que se encuentran operando en todo el mundo", informó un comunicado del MPF bonaerense.

En la provincia de Buenos Aires, se trabajó sobre "20 objetivos y la acción fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Francisco Pont Vergés".

Los allanamientos realizados en territorio bonaerense contaron con la participación de efectivos y expertos de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Norberto Gabott, y la División de Delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Gustavo Cabada, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Además, participó personal de las DDI de Mar del Plata y San Nicolás, la División de la Policía Federal Argentina, delegación Mercedes y peritos de la Policía Judicial de la Procuración General y de la Oficina de Tecnologías Aplicadas y Gestión (OTAG), dependiente de Fiscalía General del Departamento Judicial La Matanza.

En el marco de estos operativos, fueron detenidas tres personas y secuestraron 21 notebooks, 10 PC, 5 tablets, 34 celulares, 9 dispositivos electrónicos, 128 dispositivos de almacenamiento, tres armas, municiones y 5 elementos no digitales como libro de guardias, cuadernos con anotaciones, etc. En cinco domicilios también se registraron niños convivientes.

Cabe destacar que la operación “Red Federal en Alerta II” comenzó a partir del trabajo conjunto realizado por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina; el U.S. Department of Homeland Security de los Estados Unidos; y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que facilitó el acceso al sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual contra menores.

Se utilizó el sistema de investigación que proporciona ICACCOPS para verificar el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (delito previsto en el Art. 128 del Código Penal Argentino) en plataformas de intercambio Peer to Peer, dentro del territorio argentino, en el período comprendido entre el mes de julio de 2022 y marzo de 2023, según explicó el MPF bonaerense.