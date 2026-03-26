Fiscalía pidió condena para un detenido del asesinato de Andreoni y absolución para otro

El juicio por el homicidio de Diego Andreoni ingresó en su etapa decisiva tras la presentación de los alegatos, donde el Ministerio Público Fiscal delineó su postura final respecto de los dos imputados y dejó el caso a resolución del tribunal.

El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2025 en el complejo de canchas Coralí, en Marquesado, departamento Rivadavia, cuando tras un partido de fútbol amateur se desató una pelea entre varios hombres. En ese contexto, Andreoni recibió un disparo en el abdomen y, luego de permanecer internado durante casi dos semanas, falleció a raíz de las heridas.

El fiscal Iván Grassi solicitó que Julio Castro sea declarado culpable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y requirió la realización de una audiencia de cesura para determinar la pena en caso de una eventual condena.

En contrapartida, el Ministerio Público pidió la absolución de Franco Gómez por el beneficio de la duda al considerar insuficiente la evidencia reunida en su contra y sin elementos concluyentes que permitan sostener la acusación.

Posturas de las partes

La querella acompañó el planteo de la Fiscalía en todos sus términos, mientras que la defensa de Gómez coincidió en la falta de pruebas y solicitó su inmediata libertad en caso de un fallo absolutorio.

Por su parte, la defensa de Castro, encabezada por Filomena Noriega, cuestionó la reconstrucción de los hechos y sostuvo que el contexto de riña y confusión generalizada impide determinar con certeza la autoría del disparo. En ese marco, solicitó la absolución por el beneficio de la duda o, de manera subsidiaria, una recalificación legal del hecho como homicidio en riña o exceso de legítima defensa.

Tramo final del proceso

El proceso, iniciado el 16 de marzo tras la etapa investigativa, es llevado adelante por un tribunal integrado por Mabel Moya, Guillermo Adárvez y Javier Figuerola. Durante el debate, uno de los momentos relevantes fue la declaración de Gómez, quien brindó su versión de los hechos respondiendo únicamente a preguntas de su defensor.

Con los alegatos concluidos, el tribunal pasó a deliberar y se espera que este viernes dé a conocer el veredicto que definirá la situación de ambos imputados, en un caso que generó fuerte impacto en el ámbito deportivo local.