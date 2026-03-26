Un trágico accidente enluta a Bangladesh tras confirmarse la muerte de al menos 26 personas al precipitarse un colectivo de larga distancia al río Padma. El siniestro ocurrió este miércoles en la zona de Daulatdia, mientras el vehículo realizaba maniobras para abordar un ferry con destino a la capital, Daca.

El micro, que transportaba a cerca de 50 pasajeros que regresaban del feriado islámico de Eid al-Fitr, perdió el control en la zona de rampa y terminó volcando hacia las profundas aguas. Producto del impacto, el transporte se hundió rápidamente casi nueve metros, dejando atrapados a decenas de ocupantes.

Rescate en condiciones extremas

Tras el vuelco, algunos sobrevivientes lograron escapar por sus propios medios y nadar hasta la orilla, pero la mayoría no tuvo la misma suerte. Según el Departamento de Bomberos y Defensa Civil, entre las 26 víctimas fatales identificadas hasta el momento se encuentran diez mujeres y dos menores de edad.

Las tareas de rescate, que involucraron a buzos tácticos y equipos especializados, se vieron seriamente complicadas por las inclemencias del tiempo. Durante la noche del miércoles, el operativo debió interrumpirse debido a las fuertes corrientes del río Padma y lluvias torrenciales que reducían la visibilidad a cero.

Una investigación en curso

Hasta la mañana de este jueves, las autoridades locales no han reportado personas desaparecidas, aunque el rastrillaje continúa preventivamente en el área del hundimiento. En el muelle y los hospitales cercanos se viven escenas de profundo dolor entre familiares que aguardan la entrega de los cuerpos.

El gobierno de Bangladesh inició una investigación administrativa y penal para determinar si la tragedia fue consecuencia de una negligencia por parte del chofer del micro, una falla en la operación del ferry o una rotura mecánica imprevista en la rampa de acceso.