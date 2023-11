El pasado viernes 24 de octubre, unos 20 presos del Servicio Penitenciario de San Juan se capacitaron con herramientas que les permitan volver a la vida laboral. Durante tres horas, las personas privadas de su libertad aprendieron sobre técnicas para emprender. Rodrigo Almazán, licenciado en Educación Física y propietario del gimnasio Activamente, fue uno de los encargados de las charlas y contó a DIARIO HUARPE cómo fue la experiencia.

“Fuimos recibidos por un grupo de 20 personas aproximadamente, todos hombres, con los que compartimos una charla junto a Juan Manuel del Bono, durante tres horas contándoles cómo fueron nuestros comienzos en mundo del emprendurismo”, explicó el joven que aseguró era la primera vez que visitaba el Servicio Penitenciario.

Los presos se capacitaron para aprender a emprender y encontrar una salida laboral. (Foto:Gentileza)

Almazán explicó que el objetivo de las charlas era tener la oportunidad de brindar herramientas que los ahora presos puedan poner en funcionamiento al momento de recuperar la libertad y poder reinsertarse no solo laboral, sino también socialmente contando desde la experiencia personal cómo es llevar adelante un negocio y todos los altibajos que se van a encontrar en el camino.

“Se mostraron muy interesados en todo lo que les fuimos contando. En mi caso desde la actividad física y cómo hice para poner en funcionamiento los gimnasios. En el caso de Juan Manuel, con la parte de gastronomía, donde se les enseñó algunas recetas y preparación de jugos naturales”, resaltó el trabajador.

Rodrigo Almazán y Juan Manuel del Bono, entregaron certificados a cada uno de los participantes. (Foto:Gentileza)

Aprovechando la presencia del profe, Almazán contó que muchos de ellos le pidieron también por tips y rutinas de ejercicios para poder realizar dentro de las celdas y sin la necesidad de elementos extras. “De mi parte poder dejarles eso, es algo muy gratificante y que se muestren interesados y hayan asumido el compromiso de realizarlos a diario, genera satisfacción", destacó.

Durante la capacitación hubo tiempo para el ejercicio. (Foto:Gentileza)

Para el emprendedor, esta era la primera vez que tomaba contacto con la realidad que se vive dentro del Servicio Penitenciario y aseguró que se trató de una experiencia muy linda y movilizante, que lo hizo valorar mucho de lo que hoy tiene. "No pretendo cambiar el mundo, pero sí me propuse poder cambiar el entorno que me rodea y poder hacer el bien y transmitir mis valores en la mayor cantidad de personas. Si todos nos proponemos lo mismo, cambiaremos el mundo sin dudas “, concluyó.