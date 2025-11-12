Jeremías Mario Castro Castro, de 18 años, fue condenado este martes a una pena de 4 años de prisión efectiva, la cual deberá cumplir en el penal de Chimbas. La condena se dictó luego de que el joven firmara un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Duilio Ejarque y la colaboradora Guadalupe Segado, aceptando su responsabilidad en el delito de distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. El material que motivó la causa fue calificado como "aberrante", ya que en cinco videos se mostraba a niñas y niños de corta edad siendo sometidos sexualmente por adultos, los cuales fueron compartidos por Castro en un grupo de WhatsApp.

El obrero rural de Pocito fue detenido el pasado 24 de septiembre, en el marco de una investigación llevada a cabo por la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La imputación fue considerada grave debido a que las víctimas que aparecían en los videos eran niñas y niños que se encontraban entre los 8 y 12 años de edad. El joven aceptó la imputación de este delito, que se agravó por la corta edad de las víctimas.

La investigación se inició formalmente el 18 de agosto en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El caso surgió a partir de un reporte que esta unidad fiscal recibió de otra unidad con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual alertaba que un sanjuanino había compartido cinco materiales prohibidos (videos con imágenes de niños abusados y explotados sexualmente) en un grupo de WhatsApp. Esta información "encendió la alarma" e inició la investigación a cargo del fiscal Ejarque y la auxiliar Segado. Los informes obtenidos de las compañías de internet y telefonía fueron clave para confirmar la identidad y domicilio en Pocito del joven de 18 años.

La detención de Castro se produjo el 24 de septiembre, momento en el cual se allanó su domicilio y se secuestró su celular, junto con otros soportes informáticos. Dos días después de la detención, el juez de Garantías Pablo León formalizó la causa, disponiendo la prisión preventiva del joven a solicitud de la fiscalía. Aunque sus abogados defensores apelaron esta medida, un Tribunal de Impugnación ratificó la detención, considerando que las pruebas presentadas en su contra eran "abrumadoras". Finalmente, con el aval de sus abogados defensores, Nicolás Gómez Camozzi y Nicolás Pardo, Castro firmó el juicio abreviado, siendo el acuerdo y la pena de 4 años de prisión efectiva ratificados por el juez León.