Un tribunal de La Plata condenó a prisión perpetua a un hombre que fue hallado culpable de asesinar a golpes a una mujer trans, en un caso que conmocionó a la sociedad y reavivó el debate sobre la violencia de género y la protección de los derechos de personas trans en la provincia de Buenos Aires.

La sentencia fue dictada luego de un juicio en el que se analizaron las pruebas recabadas por la fiscalía, testimonios y pericias que confirmaron que el acusado agredió brutalmente a la víctima, provocándole lesiones fatales. El juez a cargo valoró la gravedad del ataque y la vulnerabilidad de la víctima para agravar la pena y aplicar la máxima sanción prevista por el Código Penal argentino.

La mujer trans fue hallada sin vida tras el ataque, y la evidencia presentada durante el debate probatorio demostró que el imputado fue el autor de la golpiza que le causó el deceso. El veredicto representó el reconocimiento judicial de la responsabilidad penal individual del agresor y la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo, sin posibilidad de excarcelación por un largo período.

Organizaciones de derechos humanos y activistas por los derechos de las personas LGBTQ+ siguieron de cerca el desarrollo del caso y celebraron la condena como un paso significativo en la lucha contra la violencia por motivos de género e identidad, aunque remarcaron que aún persisten desafíos en materia de prevención y políticas de protección para poblaciones vulnerables.

La Justicia bonaerense sostuvo que la severidad de la pena responde a la crueldad de los hechos y al impacto social que generan este tipo de crímenes, en el marco de un contexto donde se busca fortalecer el acceso a la justicia para víctimas de violencia extrema.

El fallo marca un antecedente en la jurisdicción y es seguido de cerca por sectores judiciales, sociales y de derechos humanos, en un momento en que se redoblan esfuerzos por erradicar la violencia motivada por odio, discriminación y prejuicio hacia las personas del colectivo LGBTQ+.