En el marco de los festejos de carnaval, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó adelante una serie de actividades culturales que pusieron en valor la identidad local y el encuentro comunitario.

La propuesta central se desarrolló en el Centro Cultural Estación San Martín bajo el lema “Syrah: el corazón de nuestra tierra está de fiesta”, en conmemoración del Día Mundial del Syrah. La iniciativa celebró uno de los varietales más representativos de la vitivinicultura sanjuanina.

Vecinos, familias y también artistas presenciaron la gran propuesta de Capital.

Identidad y comunidad

Con la presencia de la intendenta Susana Laciar, quedó inaugurada oficialmente la muestra. Durante su discurso, destacó la importancia de recuperar la identidad cultural de la Ciudad.

“En este encuentro hay una colección de historia, de cultura, de trabajo y de esfuerzo de generaciones”, expresó. Además, subrayó que la actividad fue mucho más que un evento: “Es construir en conjunto un momento de comunidad, donde nuestra ciudad recupera su identidad, la pone en valor y la muestra al mundo”.

Vino, arte y música

La ceremonia incluyó una exposición sobre bodegas, época, usos y costumbres de la vitivinicultura sanjuanina, con una colección del enólogo Daniel Elías. También se realizó el Paseo del Syrah, guiado por la sommelier Adriana Pujado, con degustaciones, DJ set y pintura en vivo.

El vino fue uno de los ejes de la celebración en Capital.

Además, el domingo 15 de febrero se desarrolló la propuesta “La música de nuestros carnavales”, en el marco del tradicional paseo de artesanos Plaza y Arte. La actividad contó con la participación de Cultura Disco, que ofreció un recorrido musical por los carnavales populares, acompañado de artesanos y propuestas gastronómicas.

Las acciones impulsadas por el municipio promovieron el uso del espacio público como ámbito de celebración, cultura viva e identidad en la Ciudad de San Juan.