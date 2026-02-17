Un violento siniestro vial generó preocupación este martes en el departamento Rawson. Según informaron fuentes policiales a DIARIO HUARPE, una camioneta Toyota Hilux volcó por motivos que aún se investigan en la zona de la derivada de Ruta 40 hacia Calle 5.

El conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Rawson. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

El conductor, un hombre de aproximadamente 65 años, circulaba solo al momento del hecho. Tras el vuelco, fue asistido en el lugar por personal de ambulancia 107 y posteriormente trasladado al Hospital Rawson para su revisión médica.

Personal de ambulancia asistió al damnificado. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

De acuerdo a los primeros datos oficiales, no hubo otros vehículos ni personas involucradas en el siniestro. El hombre se encontraba lúcido al momento de ser asistido y presentaba lesiones de carácter leve.

Personal de Comisaría 36º llegó al lugar e intervino en el caso. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 36°, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el vuelco. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

Los policías trabajan para esclarecer el siniestro. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.