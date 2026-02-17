Policiales > Este martes
Una camioneta volcó en Rawson y su conductor terminó en el hospital
POR REDACCIÓN
Un violento siniestro vial generó preocupación este martes en el departamento Rawson. Según informaron fuentes policiales a DIARIO HUARPE, una camioneta Toyota Hilux volcó por motivos que aún se investigan en la zona de la derivada de Ruta 40 hacia Calle 5.
El conductor, un hombre de aproximadamente 65 años, circulaba solo al momento del hecho. Tras el vuelco, fue asistido en el lugar por personal de ambulancia 107 y posteriormente trasladado al Hospital Rawson para su revisión médica.
De acuerdo a los primeros datos oficiales, no hubo otros vehículos ni personas involucradas en el siniestro. El hombre se encontraba lúcido al momento de ser asistido y presentaba lesiones de carácter leve.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría 36°, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el vuelco. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.