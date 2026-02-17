Como en las épocas de antes, cuando la siesta de febrero era sinónimo de baldes, risas y harina en el aire, el departamento de Rawson volvió a latir a ritmo de la chaya. La convocatoria nació de manera simple, casi espontánea. Un vecino lanzó la propuesta en un grupo y hubo gran convocatoria. Sin embargo no se limitó a un solo lugar: participaron barrios como el Franklin, Hualilan 2 y Güemes.

“La convocatoria fue a las 3 de la tarde para sumar y festejar carnaval. La cita fue en calle José María Paz. Y bueno, a las 3 ya venían todos los vecinos con baldes, con tachos de agua y se armó chaya, con harina, todo bien por lo menos”, contó uno de los vecinos del barrio Franklin a DIARIO HUARPE.

Una tarde de comunidad

Niños, jóvenes y adultos se sumaron a la celebración. No hubo distinciones ni edades que importaran: todos terminaron empapados y cubiertos de harina, entre carcajadas y abrazos.

Mientras algunos jugaban en plena calle, otros vecinos sacaron reposeras a la vereda y compartieron la alegría comunitaria. “Toda familia, todos sentados afuera, compartiendo, algunos con merienda y todo lindo por lo menos para festejar carnaval. Todos los vecinos del barrio Franklin. Se vivió una tarde linda”, agregó uno de los vecinos.

Por otra parte

Tradición que une generaciones

El Carnaval es una de las festividades más esperadas del año. Más allá de los corsos y los disfraces, conserva ese espíritu popular que invita a dejar de lado las preocupaciones cotidianas para celebrar en comunidad.

La esencia en los barrios fue clara: recuperar la tradición sencilla de la chaya, esa que se arma con agua, harina y ganas de compartir. Sin escenario ni luces, pero con el color más auténtico: el de un barrio unido que decidió volver a encontrarse en la calle, como las de antaño.

Fotos de una jornada a pura chaya

Niñas divirtiendose en el barrio Güemes. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Chicos en la calle del barrio Güemes. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Las chicas disfrutando de la chaya en el barrio Hualilan 2. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

