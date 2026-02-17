El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados públicos que se sumen al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero.

La decisión del Ejecutivo llega como respuesta a la medida de fuerza anunciada por la central obrera en rechazo a la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.

Publicidad

Según indicaron fuentes oficiales, la jornada no trabajada será descontada del salario de aquellos estatales que adhieran a la huelga. La medida alcanza a empleados de la administración pública nacional.

La convocatoria de la CGT se enmarca en el debate legislativo por los cambios en el régimen laboral. La central sindical anticipó una jornada de protesta nacional con impacto en distintos sectores.

Publicidad

Desde el oficialismo sostienen que el descuento responde al criterio de “día no trabajado, día no pagado”, mientras que desde el sindicalismo cuestionan la postura y ratifican la medida de fuerza.

El escenario marca una nueva escalada en la tensión entre el Gobierno y la conducción gremial, en un contexto político atravesado por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso.