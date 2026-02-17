El mundo del cine despide a una de sus figuras más emblemáticas. Este lunes se confirmó la muerte de Robert Duvall, recordado por sus inolvidables interpretaciones en clásicos como El Padrino y Apocalypse Now.

La noticia fue comunicada a través de redes sociales por su esposa, quien expresó: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y consuelo”.

En el mensaje agregó: “Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes”.

Una carrera marcada por personajes inolvidables

Duvall inició su trayectoria cinematográfica con To Kill a Mockingbird (1962), donde interpretó a Boo Radley. Con el paso del tiempo consolidó una filmografía brillante y diversa.

Su papel como Tom Hagen, el abogado de la familia Corleone en The Godfather, lo convirtió en parte fundamental de una de las sagas más importantes de la historia del cine.

También brilló en títulos como The Conversation, Network y The Natural, consolidando su estatus como uno de los actores más versátiles de Hollywood.

En 1984 ganó el Premio de la Academia como Mejor Actor por su trabajo en Tender Mercies, donde interpretó a una exestrella de la música country en decadencia.

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Robert Duvall dejó una huella imborrable en el cine del siglo XX y se convirtió en un referente indiscutido de la actuación a nivel mundial. Su legado seguirá vivo en cada una de sus interpretaciones.