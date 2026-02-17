Las alarmas se encendieron en la Bombonera cuando el partido ante Platense se apagaba en un empate sin goles. Leandro Paredes quedó tendido en el césped, pidió el cambio y en el banco fue claro: “No puedo pisar”.

Los estudios y las primeras prácticas de la semana confirmaron el diagnóstico: esguince de tobillo derecho. El capitán de Boca Juniors quedó descartado para el clásico del viernes ante Racing Club, una baja sensible en un momento determinante del Torneo Apertura.

Publicidad

Un descanso obligado

Paredes arrastraba molestias físicas desde hace varios partidos y jugó con dolor las primeras cinco fechas del certamen. Su rendimiento, condicionado por el estado físico, mostró altibajos y ante Platense ni siquiera pudo completar los 90 minutos. Se retiró con hielo en el tobillo y gestos de evidente preocupación.

“Vengo arrastrando una molestia, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor”, había expresado el campeón del mundo tras el empate. Sin embargo, el cuerpo técnico optó por preservarlo para evitar una lesión de mayor gravedad.

Publicidad

Un clásico que puede definir mucho

El entrenador Claudio Úbeda sabe que el duelo ante Racing no es uno más. El contexto deportivo y la necesidad de resultados le agregan presión a un partido que podría resultar determinante para su continuidad.

Sin su principal referente dentro del campo, el DT analiza variantes. La opción más lógica es la inclusión de Milton Delgado, quien ya lo reemplazó ante Platense y cuenta con el respaldo de los hinchas. Otra alternativa es el ingreso de Tomás Belmonte, jugador del gusto del entrenador.

Publicidad

La ausencia de Paredes obliga a Boca a reinventarse en el mediocampo en un clásico que promete tensión y que puede marcar un antes y un después en el semestre.