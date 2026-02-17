El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión en Casa Rosada con el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, y el director local de la firma, José Morea, luego de que la compañía confirmara una inversión extranjera directa de US$ 18.000 millones para el desarrollo de proyectos mineros en la Argentina. Se trata del desembolso más alto registrado en la historia nacional para el sector. Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La empresa oficializó días atrás su plan para explotar cobre, oro y plata en el país y subrayó que la decisión se apoyó en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró clave para garantizar previsibilidad y seguridad jurídica. Según el comunicado difundido tras la reunión, los ejecutivos señalaron que sin ese marco regulatorio un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina.

El plan de inversiones prevé un desembolso total de US$18.000 millones en los primeros diez años. De ese monto, unos US$ 7.000 millones se destinarán hasta alcanzar el primer concentrado de cobre, previsto para 2030. El proyecto incluye dos emprendimientos principales: Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan, donde se concentrarán las obras de infraestructura, plantas de procesamiento, caminos de acceso y equipamiento tecnológico.

Desde el Gobierno nacional enmarcaron la iniciativa en la estrategia de captar capitales internacionales y posicionar a la Argentina como proveedor global de minerales estratégicos, en especial cobre, oro y plata, insumos clave para la transición energética y las industrias tecnológicas. El propio Milei señaló en declaraciones recientes que el país busca transformar su matriz productiva y aprovechar la demanda mundial de estos metales.

Vicuña Corp. tiene entre sus accionistas principales a los grupos internacionales BHP y Lundin Mining, dos referentes de la minería global. Con el desarrollo previsto, la operación argentina se ubicaría entre las cinco mayores explotaciones de cobre, oro y plata del planeta. La empresa proyecta una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de unas 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

La firma sostuvo que el proyecto representa una oportunidad de crecimiento económico de largo plazo, con impacto en exportaciones, empleo y transferencia tecnológica. Aunque no se difundieron cifras oficiales sobre puestos de trabajo, fuentes del sector estiman que el movimiento de inversiones dinamizará economías regionales, proveedores de servicios y clústeres industriales asociados.

El RIGI, aprobado por el Gobierno nacional, establece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos productivos de gran escala que requieren reglas claras y estabilidad a largo plazo. El caso de Vicuña se convirtió en el primer desarrollo de gran minería en acceder a este esquema.

Con la localización de los yacimientos en San Juan, la provincia se consolida como uno de los principales polos mineros del país. El desembarco de estos capitales refuerza el perfil exportador del sector y abre nuevas oportunidades de desarrollo regional, en un contexto de creciente demanda global de minerales críticos para la transición energética y la electromovilidad.