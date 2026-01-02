PROGRESAR 2026: cuándo abre la inscripción y qué se sabe hasta ahora sobre las becas

El programa de becas Progresar tendrá una nueva edición en 2026, confirmó la Anses. Si bien aún no se dieron a conocer las fechas oficiales de inscripción, el esquema aplicado durante 2025 sirve como el principal antecedente para anticipar cómo se desarrollará el proceso este año.

Durante el año pasado, el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos experimentó cambios significativos en su alcance y requisitos, incluyendo una polémica exclusión inicial de estudiantes de instituciones privadas que luego fue revertida. Estos ajustes marcarán la línea base para la convocatoria 2026.

El posible calendario: entre marzo y abril

Siguiendo el modelo de 2025, se estima que la inscripción para las Becas Progresar 2026 podría abrir entre fines de marzo y comienzos de abril, anticipándose al inicio pleno del ciclo lectivo en los niveles medio y superior.

De mantenerse el formato escalonado del año pasado, el cronograma se organizaría por líneas:

PROGRESAR Obligatorio: apertura durante marzo y cierre en abril.

PROGRESAR Superior y Enfermería: inscripción concentrada en marzo y abril.

PROGRESAR Trabajo: convocatoria más extensa, con inscripción abierta durante gran parte del año.

Por el momento, ni la Secretaría de Educación ni la ANSES han comunicado fechas oficiales, aunque fuentes del sector educativo anticipan que el llamado se realizará antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

Los montos: expectativa de aumento tras un año congelado

Durante todo 2025, el monto mensual de la beca se mantuvo fijo en $35.000 para todas sus líneas, sin ajustes por inflación.

Sin embargo, las proyecciones presupuestarias oficiales para 2026 indican que el conjunto de las becas educativas tendrá una mejora real estimada del 4,1% en comparación con el año anterior. Esto genera expectativas de una posible actualización del monto mensual, aunque aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El pago continúa siendo mensual, con una parte del beneficio retenida hasta que el estudiante acredite regularidad, asistencia y avance académico.

¿A quiénes está dirigido?

Las Becas PROGRESAR están destinadas a jóvenes que cursen:

Educación secundaria obligatoria.

Carreras terciarias y universitarias.

Enfermería.

Cursos de formación profesional.

Requisitos principales: Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, se deben cumplir los requisitos académicos y de edad específicos de cada línea.

El programa se estructura en tres modalidades, con rangos etarios que parten desde los 16 años y se amplían en situaciones particulares.

El antecedente inmediato: los cambios de 2025

El año pasado, el Gobierno nacional implementó un nuevo reglamento para PROGRESAR. El cambio más destacado fue una reducción inicial del universo de beneficiarios, que excluyó en una primera instancia a los estudiantes de instituciones educativas privadas.

Tras las críticas y reclamos, esa decisión fue modificada mediante una resolución específica en una segunda etapa de inscripción, reincorporando a ese grupo y ampliando nuevamente la cantidad de beneficiarios a nivel nacional.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, todo indica que en 2026 el programa mantendrá su estructura general, con ajustes puntuales en requisitos y montos, en línea con la evolución observada durante el año anterior.

La fecha clave a seguir será el primer trimestre del año, cuando suelen publicarse las resoluciones que habilitan formalmente la inscripción. Hasta entonces, el calendario aplicado en 2025 sigue siendo la referencia más firme para los millones de estudiantes que esperan acceder a este apoyo económico para continuar sus estudios.