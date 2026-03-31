El histótico regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano: "Hay que sacar a los ocupas"

El ingreso de Tamara Paganini a Gran Hermano Generación Dorada tras veinticinco años revolucionó la pantalla de Telefe y el rating del canal. Al oír el llamado de "Tamara al confesionario", la participante saltó de felicidad respondiendo "ay me muero muerta".

Una vez dentro, la voz de la casa le preguntó cómo estaba y ella contestó "arriba", admitiendo estar "excitada, no podía respirar atrás de la puerta". Al sonar la canción "Amor narcótico" de Chichi Peralta, confesó que "cuando empezaron a poner ese tema dije 'no voy a llorar'...". Ante esto, el Big señaló que "eso tiene que ver con las emociones y hay que liberarlas, no", a lo que la jugadora reconoció que "siempre se me acumularon las emociones".

Durante el reencuentro, el dueño de la casa le expresó que "es muy conmovedor para mí verte, sentirte que estás en la casa, oírte, verte que estás muy bien... me encanta que estés jugando acá", recibiendo un pícaro "a mí también" como respuesta.

En un tono bromista, Tamara le preguntó "¿Te estás haciendo el lindo conmigo? jajaja", motivando que el Big Brother retrucara "no, si querés me hago el lindo... pero no, es la verdad". Siguiendo el juego, la invitada acotó "bueno, acá delante de todos...".

Al interrogarla sobre su nombre preguntándole "¿Y será Tamara o será India? ¿Cómo te gusta más?", ella explicó que "no sé... porque en su momento no me gustaba que me llamaran Tamara y el Gran Hermano de ese momento me decía 'hay que llamar por el nombre, no te podemos llamar por el apodo'. Pero en la calle, cuando salí, me decías 'Tamara' y no me daba vuelta. Si me decían India es porque era alguien que me conocía".

Finalmente, entre los aplausos del público presente, dejó en claro su posición competitiva al sentenciar que "es mi casa y ellos son ocupas, hay que sacar a los ocupas".