Luisana Lopilato recordó cuando se electrocutó y cómo su hermano la salvó de morir

Luisana Lopilato sorprendió a Mario Pergolini en el debut de Otro día perdido por eltrece al relatar un suceso inédito de su infancia en Parque Chas,. Al observar un mapa de su barrio natal, la actriz confesó sobre la Plaza del Trébol que “me acuerdo perfectamente de esa plaza” y reveló un secreto guardado por décadas al decir que “me he electrocutado ahí. Nadie lo sabe, nunca lo conté. Tengo hasta una marca en la mano y todo”.

El hecho ocurrió mientras esperaba a su hermano que jugaba al fútbol en el lugar. Según detalló sobre el inicio del incidente, “esto fue cuando tenía unos 8 o 9 años. Mi hermano estaba jugando al fútbol y yo lo estaba esperando. Me agarré del palo de luz y me empecé a balancear, jugando. No vi que la tapa estaba abierta y un cable estaba suelto, así que me empecé a electrocutar”.

La rápida reacción de su hermano fue fundamental para su supervivencia, ya que ella relató que “mi hermano me vio desde la cancha, salió y me pegó una patada. Literal”.

Conmovida por el recuerdo, Lopilato aseguró que “si él no hacía eso me moría. Mi hermano me salvó la vida”. Para finalizar su intervención sobre el tema, la invitada explicó la técnica necesaria en este tipo de accidentes señalando que “se tiene que pegar una patada o algo así porque sino no podés despegarte”.