La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos (DSVAYA) anunció que, entre el 1 y el 12 de septiembre, de 8.00 a 12.30 hs, se realizará la entrega de productos fitosanitarios destinados al control de Lobesia botrana, conocida como la polilla de la vid.

El operativo está dirigido a productores vitícolas que no recibirán asistencia mediante tratamientos aéreos con avión o dron. Las aplicaciones aéreas se desarrollarán en la totalidad de los departamentos 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento (Media Agua, Cochagual, Tres Esquinas y Cañada Honda), dejando zonas de resguardo alrededor de cultivos orgánicos, escuelas, hospitales y centros urbanos.

Para retirar los productos, los productores deberán presentar:

• Fotocopia del RENSPA vigente.

• Fotocopia del DNI del propietario. Si retira un tercero, autorización firmada más DNI de quien retira.

• Fotocopia del RUPA vigente.

En caso de haber adquirido feromonas, fotocopia de la factura de compra (obligatorio).

En cuanto a la asistencia, se entregará producto para hasta 10 hectáreas por Razón Social. Quienes superen esa superficie recibirán, además, el 50% del producto correspondiente al excedente. Los productores que hayan comprado feromonas obtendrán insumos para la totalidad de sus hectáreas, presentando la factura como respaldo.

La DSVAYA solicitó a los productores cumplir con todos los requisitos y concurrir en las fechas establecidas para garantizar una entrega ordenada y eficiente.